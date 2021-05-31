الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أبرزها الفاكهة والزرع.. أشياء تنقل مرض الفطر الأسود

الفطر الاسود
الفطر الاسود

أصبح الفطر الأسود الذي نتج من تبعات كورونا أحد أسباب ذعر المواطنين، فهناك العديد من الأشياء التي تنقل الفطر العفني داخل البيت ولا بد من الحذر منها، خاصة مع اكتشاف اول حالة مصابة بالفطر واستعدادات الصحة لتجهيز أول غرفة عزل لمرضاه.

في السياق التالي ترصد (الدستور) أبرز الأشياء التي ينتقل من خلالها الفطر الأسود وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

الأتربة

تعتبر الأتربة بيئة جيدة لنمو العفن ونقل الفطر الأسود.

الغرف المغلقة

الغرف الغلقة والأماكن غير جيدة التهوية التي لا يطولها الشمس، عامل من عوامل نقل الفطر الأسود.

الخضروات والفاكهة الملوثة

الخضروات والفواكه الملوثة والتي طالها العفن، سببًا في الإصابة بالفطر الأسود.

المزروعات
هناك بعض السيدات تضع المزروعات في الشرفات، ما قد يتسبب في نقل الفطر: «تربة الزرع والطين ممكن تنقل وتسبب في الفطر الأسود»

القمامة

حذر الأطباء من ترك القمامة في المنزل وعدم التخلص منها على الفور، ما يجعلها بيئة رطبة للقاذورات التي تساهم في نقل الفطر الأسود.

وكشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان عن تحديث البرتوكول العلاجى الخاص بعلاج أعراض كورونا، بإضافة أدوية جديدة لها فاعليتها في علاج الفيروس عملا بالبرتوكولات العالمية.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة خلال فعاليات الوبينار العلمى حول مستجدات الفيروس، إن حالات الإصابة بالفطر الأسود المكتشفة في مصر لا تتعدى أصابع اليد الواحدةـ مشيرا إلي توافر الأدوية الخاصة بعلاج الفيروس وكذلك الفطر الأسود وتابع "مصر دخلت كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالبرتوكولات العلاجية المتعلقة بالفطر الأسود وكذلك كورونا".

الشمس وزارة الصحة القمامة الخضروات منظمة الصحة العالمية صحة

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