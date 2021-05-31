كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الأجانب القادمين للبلاد بـ138.4%

ذكرت هيئة السياحة الكورية، اليوم الإثنين، أن عدد الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية بلغ 70 ألفا و112 شخصا في شهر أبريل من هذا العام، وذلك بزيادة قدرها 138.4% عن نفس الشهر من العام الماضي.



وأرجعت وكالة أنباء "يونهاب" ذلك إلى التأثير الأساسي للانخفاض الحاد في عدد الأجانب القادمين إلى كوريا الجنوبية في شهر أبريل من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد سجل عدد الأجانب القادمين إلى كوريا الجنوبية في شهر أبريل من العام الماضي أدنى مستوى له في العام الماضي بأكمله.



وأوضحت أنه زار16 ألفا و830 صينيا كوريا الجنوبية في شهر أبريل الماضي، يليهم الأمريكيون بـ 12ألفا و244 شخصا، والفلبينيون بـ8 آلاف و398 شخصا، والإندونيسيون بـ3 آلاف و680 شخصا، مؤكدا ارتفاع عدد المواطنين الذين سافروا إلى الخارج بنسبة 126.9% على أساس سنوي في شهر أبريل؛ ليصل إلى 71 ألفا و302 شخص.

إصابات كورونا في كوريا الجتوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 430 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 140 ألفا و 340 حالة.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت حالتي وفاة جراء الإصابة بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1959.



كما تعافي من المرض 442 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 130 الفا و 823 حالة.



وتم تطعيم 4797 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26فبراير الماضي إلى 5.4 مليون شخص، وهو ما يمثل10.5 % من تعداد سكان البلاد.