رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الإعلاميين في المحافظة بعيدهم

وجه الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، التهنئة لجميع الإعلاميين بالوادى الجديد بمناسبة الاحتفال بعيدهم 87، موجها الشكر لجميع العاملين بالعمل الإعلامي بالمحافظة ومثمنا دور الإعلام في إبراز جهود الجامعة.

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة لإذاعة الوادى الجديد الإقليمية والعاملين بها على مرو ر 31 عاما على إنشائها فى 1990، مشيدا بدورها التوعوي والثقافي في الوصول لكافة المواطنين بكافة القرى والتجمعات البعيدة في الفرافرة وباريس.

كما وجه الشكر لمركز النيل للاعلام بالوادى الجديد ومركز إعلام الخارجة ومركز إعلام الداخلة وجميع العاملين بها لما يقومون به من دور توعوي وتثقيفي للمواطنين بالمحافظة وخدمة قضايا المجتمع المحلى.

وأكد طنطاوى خالص تهانيه القلبية بهذه المناسبة الطيبة إلى الأسرة الإعلامية بالوادى الجديد سواء فى الصحافة أو الإذاعة أو التليفزيون أو مراكز الإعلام، وكل العاملين الشرفاء المخلصين بالمجال الإعلامى بالوادى الجديد تقديراً لدورهم الهام من من خلال رسالتهم السامية للنهوض بمحافظتكم الواعدة وكل عام وأنتم بخير.

وفي سياق آخر شاركت جامعة جامعة الوادى فى الاجتماع الثاني عشر للجنة التنسيقية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمجلس الأعلى للجامعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسه الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم الأسبق وأمين لجنه محو الأمية وتعليم الكبار بالمجلس الأعلى للجامعات وبحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعه الوادى الجديد وبحضور الدكتور عاشور العمري رئيس الهيئه العامه لتعليم الكبار وأساتذة من مختلف الجامعات المصرية، ممثلين لمراكز تعليم الكبار بالجامعات المصرية.

صرح بذلك الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وقال ان الاجتماع تناول مناقشه بعض الموضوعات من اهمها بيان انجاز الجامعات عن دوره ابريل 2021 والتي تصدرت فيها جامعه الوادي الجديد المركز السادس حيث تمكنت الجامعه من محو اميه 2424 دارس امي خلال دوره ابريل 2021 كما تم عرض الانجازات التي قامت بها مجموعه من الجامعات المصريه في مجال محو الاميه وتعليم الكبار حيث قام ممثلين من الجامعات المختلفه بعرض الانجازات في في صوره تفصيليه من حيث الانشطه التي قامت بها المراكز المختلفه على كافه الاصعده والانجازات التي توصلت اليها الجامعه والخدمات التي تقدمها الجامعات المصريه للطلاب للمساعده في القضاء على الاميه في مصر.

ومن جانبها قالت الدكتوره ايمان فاضل مدير مركز محو الامية وتعليم الكبار ان اللجنه اشادت بالمجهود الكبير الذي تم بذله في مركز تعليم الكبار جامعه الوادي الجديد والذي خطا اولى خطواته في الاول 2021 و بالقرارات التي اتخذتها الجامعة في هذا الصدد و بالنتيجه المتميزه التي تم التوصل اليها في وقت قياسي هذا وقد قدم رئيس الجامعة الشكرالاستاذ الدكتور الهلالي الشربيني امين لجنه محو الاميه وتعليم الكبار بالمجلس الاعلى للجامعات والدكتور عاشور العمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئه العامه لتعليم الكبار على الجهود الكبيرة التى قدمها الفرع بالوادى الجديد بقيادة السيد مطعنى مير فرع الامية بالوادى الجديد والجهاز المعاون له فى التنسيق لاعمال الامتحانات بدورة ابريل متمنى للجهاز محو الامية وتعليم الكبار كل التوفيق فى مهمته للقضاء على الامية الوادى الجديد.