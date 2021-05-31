أوكرانيا: تسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا خلال يونيو المقبل

أعلن وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، تسريع وتيرة التطعيم ضد "كوفيد- 19" بشكل كبير خلال شهر يونيو المقبل، استنادا إلى عدد اللقاحات المتاحة.

وقال لياشكو- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية اليوم الإثنين- إنه "لا يوجد لقاح كافٍ في الوقت الراهن لجميع المنصات المتاحة بالكامل.. هناك الآن مليون ونصف المليون جرعة من لقاح كورونافاك الصيني في أوكرانيا".

وأضاف: "لقد وصل نصف مليون لقاح مضاد لكورونا من شركة فايزر الأمريكية، ومن المقرر أن يصل نصف مليون جرعة إضافية".



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

