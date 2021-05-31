الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ كوبري المدخل الشمالي العلوي بمنقباد

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ كوبري بمنقباد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء كوبري المدخل الشمالي لمدينة أسيوط أعلى خطوط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمنطقة منقباد.
والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بتكلفة إجمالية تقارب 400 مليون جنيه بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر.
وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في إطار خطة لمحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها بالمراكز والأحياء تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتفقد المحافظ الأعمال التي يجري تنفيذها بالمشروع واستمع لشرح تفصيلي من المهندسين المشرفين على التنفيذ عن نسب تنفيذ المشروع والخطوات التي وصل إليها من استكمال أعمال دق للخوازيق بترعة الابراهيمية وتنفيذ القواعد على جانبي الترعة الابراهيمية واستكمال أعمال سطح الكوبري مشيداً بنسب الإنجاز في الأعمال مشددًا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع مواقع العمل حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع كما وجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية مشروع كوبرى المدخل الشمالي لمدينة أسيوط بمنقباد والذي يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي للمدينة لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع اغلاق مزلقان السكة الحديد حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ.

ولفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل والانتقال مما تساهم فى جذب استثمارات جديدة بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ كوبري بمنقباد
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ كوبري بمنقباد
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ كوبري بمنقباد
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ كوبري بمنقباد
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ كوبري بمنقباد
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ كوبري بمنقباد
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ كوبري بمنقباد
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ كوبري بمنقباد
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ كوبري بمنقباد
محافظ أسيوط يتابع تنفيذ كوبري بمنقباد
محافظة اسيوط محافظ أسيوط قرية السكة الحديد استثمارات والمواصلات المشروعات المشروعات القومية التنمية المستدامة لمشروعات القومية اللواء عصام سعد جذب استثمارات مواجهة فيروس كورونا

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