محافظ أسيوط يتابع تنفيذ كوبري المدخل الشمالي العلوي بمنقباد
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء كوبري المدخل الشمالي لمدينة أسيوط أعلى خطوط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمنطقة منقباد.
والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بتكلفة إجمالية تقارب 400 مليون جنيه بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر.
وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في إطار خطة لمحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي يجري تنفيذها بالمراكز والأحياء تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتفقد المحافظ الأعمال التي يجري تنفيذها بالمشروع واستمع لشرح تفصيلي من المهندسين المشرفين على التنفيذ عن نسب تنفيذ المشروع والخطوات التي وصل إليها من استكمال أعمال دق للخوازيق بترعة الابراهيمية وتنفيذ القواعد على جانبي الترعة الابراهيمية واستكمال أعمال سطح الكوبري مشيداً بنسب الإنجاز في الأعمال مشددًا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع مواقع العمل حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع كما وجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية مشروع كوبرى المدخل الشمالي لمدينة أسيوط بمنقباد والذي يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي للمدينة لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع اغلاق مزلقان السكة الحديد حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ.
ولفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل والانتقال مما تساهم فى جذب استثمارات جديدة بالمحافظة.