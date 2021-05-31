7 وفيات و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الإثنين، تسجيل 229 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 644 ألفا و815 حالة، تعافى منها 628 ألفا و856 حالة بينما توفي 10 آلاف و603 حالات.

وذكر البيان أن عدد الموجودين في المستشفيات بلغ 417 حالة منهم 154 حالة فى وحدات العناية المركزة، وتلقى لقاحات كورونا 5 ملايين و85 ألفا و954 فردا.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

