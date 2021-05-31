الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آسر ياسين يستعد لـ«الشايب» بظهور خاص في «200 جنيه»

آسر ياسين
آسر ياسين

تعاقد النجم آسر ياسين، خلال الأيام الماضية، على ظهور خاص بفيلم "200 جنيه" مع عدد كبير من النجوم، منهم هاني رمزي ونيللي كريم وإسعاد يونس وخالد الصاوي، ويبدأ تصوير دوره الشهر المقبل.

آسر ياسين في 200 جنيه

 ويبدأ آسر التحضير الفعلي لفيلمه الجيدد "الشايب" عقب الانتهاء من الفيلم الجديد "200 جنيه" خلال الفترة المقبلة من أجل طرحه العام القادم، حيث يقدم عملا مختلفا يمزج بين الإثارة والتشويق، ويعد امتدادا لسلسلة أفلام «ولاد رزق» التي قدمها الفنان أحمد عز. 

وتلقى آسر ياسين عرضا للمشاركة في الدراما التليفزيونية الموسم الرمضاني القادم وعرضا من إحدى المنصات لتقديم عمل من 8 حلقات، ولم يحسن آسر مصيرهما حتى الآن ويكشف عن عمله القادم خلال الفترة القادمة بعد غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي.

آخر أعمال آسر ياسين

وكانت آخر أعمال أسر ياسين خلال رمضان الماضي من خلال مسلسل إذاعي باسم «علشان البيج مليونير» مع نيللي كريم وعبدالعزيز حسين وأحمد محارب ومحمد يوركا والفنان سامي مغاوري، والمخرجة زهرة رامي، والفنان صدقي صخر، والمؤلف تامر حبيبي وآخرين، بعد النجاح الكبير لمسلسل «بـ 100 وش» مع كل من إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكرى.

وكان السيناريست تامر حبيب قد ساهم في الموسم الرمضاني الماضي بأول مسلسل إذاعي من تأليفه، وقام بجمع النجمين نيللي كريم وآسر ياسين، وحمل اسم "عشان الـbig million"، بعد نجاحهما الكبير رمضان الماضي في مسلسل “بـ100 وش”، بينما لم يقدم تامر حبيب هذا العام أي مسلسل في الدراما التليفزيونية واكتفي بالعمل الإذاعي لأول مرة.

آسر ياسين النجم آسر ياسين 200 جنيه فيلم 200 جنيه هانى رمزى نيللي كريم

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