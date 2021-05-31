10.45 مليون برميل يوميًا إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز خلال مايو

قالت مصادر مطلعة على البيانات النفطية، اليوم الإثنين، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بلغ

10.45 مليون برميل يوميا على مدار الفترة من الأول إلى الثلاثين من مايو، دون تغير يذكر عن مستوى أبريل البالغ 10.46 مليون برميل يوميًا.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب للتعليق.

وتراجعت أسعار النفط ، لكنها ظلت داخل نطاق تحركاتها الضيق هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي قوبل فيه تفاؤل بشأن موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا بقلق حيال الطلب في الهند وزيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية.

وهبط خام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 68.30 دولار للبرميل، ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 65.66 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل شؤون النفط في يو.بي.إس "على الرغم من بيانات المخزونات الإيجابية من الولايات المتحدة يوم الأربعاء، لا يزال النفط الخام عالقا داخل نطاق محدد مع تداول برنت بين 65 و70 دولارا للبرميل".

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية والبنزين ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي، إذ عزز الرفع التدريجي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا الطلب على وقود المركبات.

وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل للتوصل إلى الخطوات التي يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها من أجل رفع العقوبات الخانقة المفروضة على إيران، والتي تشمل قطاع الطاقة لديها، على خلفية برنامجها النووي.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات الخام الأمريكية والبنزين ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي، إذ عزز الرفع التدريجي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا الطلب على وقود المركبات.