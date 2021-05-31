نائب يشيد بإنشاء جامعة القاهرة لمركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة من طلابها

ثمن النائب حسن المير عضو مجلس النواب، إعلان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن تأسيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة، وافتتاحه قريبًا لنشر ثقافة الدمج داخل المجتمع الجامعي وخارجه وتنفيذ رؤية جامعة القاهرة في تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص وإتاحة جميع الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة لضمان تحقيق مبدأ الاستقلالية.

وقال "المير" فى بيان له اليوم، إنه يجب على جميع الجامعات الحكومية والخاصة فقط الاتجاه إلى إنشاء مراكز مماثلة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية لأصحاب القدرات الخاصة، كما يجب على جميع المؤسسات بالدولة أن تسارع فى إنشاء مثل هذه المراكز، موجهاً تحية تقدير واحترام لرئيس جامعة القاهرة لتأكيده بأن هذا المركز يهدف إلى تحقيق رسالة الجامعة في تقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لهم وإتاحة عدد من مباني الجامعة لتناسب ذوي الإعاقة والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلشاب من ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل مع الطلاب ذوي الإعاقة داخل الجامعة وضمان جودة العمل والخدمات المقدمة بالمركز وتدريب ذوي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أكد أن مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بعد افتتاحه، سيكون معنيا بمراجعة الخدمات المقدمة داخل الجامعة للطلاب ذوي الإعاقة وتطويرها، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير المقررات التعليمية بكلياتهم بما يتناسب مع نموذج التصميم الشامل (Universal Design)، واستمرارية المتابعة لضمان استفادة ذوي الإعاقة من التمتع بحقوقهم المنصوص عليها بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018م، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المتخصصة، وتحديد الفئات المستفيدة للخدمات من الطلاب ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات المساندة والضرورية لكل الطلاب ذوي الإعاقة، وتوعية وتثقيف مجتمع الجامعة بكل ما له علاقة بالطلاب ذوي الإعاقة، والتنسيق مع كافة الجهات المختلفة بالجامعة لتلبية احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.