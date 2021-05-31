العراق: وصول نصف مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» بداية يونيو

قال سفير العراق لدى الصين، شورش خالد سعيد، إن نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد ستصل إلى العراق بداية شهر يونيو المقبل.

وأضاف السفير العراقي- في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين- إنه "من المنتظر أن تصل نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني إلى مطار بغداد الدولي في يوينو المقبل، وفق تعاقد وزارة الصحة العراقية مع شركة سينوفارم"، مشيرا إلى أن تلك الشحنة ستكون الأولى من أصل مليوني جرعة.

وتفرض السلطات العراقية حظر التجوال الجزئي منذ عدة أشهر في عموم مدن البلاد، والذي يبدأ من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي، في إطار جهودها للحد من تفشي وباء كورونا.

وأقرت السلطات الصحية العراقية استخدام أربعة لقاحات في البلاد، وصلت ثلاثة منها، وهي "سينوفارم" الصيني و"أسترازينيكا" البريطاني و"فايزر" الأمريكي، أما الرابع فهو الروسي "سبوتنيك V" الذي لم يصل بعد.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

