وزير القوى العاملة: تقرير أسبوعي بالتقدم في عملية الانتقال للعاصمة الإدارية

اجتمع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة، خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة والمديريات.

وتابع الوزير، الإجراءات المتبعة للانتقال للعاصمة الإدارية، وما يخص البرامج التدريبية المعدة للموظفين، وموقف التدريبات المتخصصة، وتقديم تقرير أسبوعي حول المستجدات قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير، ضرورة إعداد بيان بشئون العاملين بمديريات القوى العاملة، والدورات التدريبية التي حصلوا عليها، وذلك لإعداد قاعدة بيانات كاملة، تسهيلاً لعملية الاختيار للوظائف القيادية بالديوان لمن تنطبق عليهم الشروط.

كما شدد الوزير على تقديم الأفكار الجديدة لتطوير الموقع الإلكتروني، والمنظومة الرقمية من الإدارات المركزية، في موعد أقصاه 15 يوليو القادم، حتى يتسنى إضافة البيانات المطلوبة وإتاحتها على المنظومة قبل الانتقال للعاصمة الجديدة.

وتسابق وزارة القوى العاملة الزمن، خلال الفترة الحالية للانتهاء من جميع الاستعدادات للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعقد الوزير محمد سعفان اجتماعا أسبوعيا مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، للإطلاع على آخر ما وصلوا إليه بشأن التحول الرقمي من إنشاء قواعد البيانات لجميع أعمال مديريات القوى العاملة بالمحافظات من سلامة وصحة مهنية، وتشغيل، وتدريب مهني، وتفتيش العمل من خلال الربط الإلكتروني بديوان عام الوزارة بشكل لحظي.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ضرورة تحديد اختصاصات مديريات القوى العاملة على التحول الرقمي، ومتابعة يومية للربط الإلكتروني معها، فضلا عن مسؤولية الإدارات المركزية عن المديريات والإدارات الموازية لها هناك كل في مجال اختصاصه، طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص والذي أعطى الإدارات المركزية الحق في المتابعة والإشراف الفني على أعمال المديريات.