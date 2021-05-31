الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

من 14 عضوا.. مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل لجنة القيم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، على تشكيل لجنة القيم من 14 عضوا، هم محمود عبدالعليم حافظ من حزب مستقبل وطن، هاني محمد إبراهيم العسال من حزب الحركة الوطنية، محمد أحمد ماهر من  حزب مصر الحديثة، وفرج فتحي فرج علي من حزب مستقبل وطن، حسين عبدالمجيد محمد عثمان من حزب حماة الوطن، أحمد عبدالماجد من حزب الشعب الجمهوري، عبدالرحيم كمال طه من حزب مستقبل وطن، إيهاب وهبة لبيب من حزب الشعب الجمهوري، هند جوزيف من حزب مستقبل وطن، هاني يوسف من حزب المؤتمر، رأفت زكي من حزب مستقبل وطن، جمال عبدالظاهر إسماعيل من حزب مستقبل وطن، دينا محمد من حزب مستقبل وطن، حازم عباس الجندي من حزب الوفد الجديد.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، إنه وفقا للائحة المجلس فإن لجنة القيم تشكل من 14 عضوا يكون نصفهم على الأقل من غير الحزب الحاصل على الأغلبية، ووفقا لما انتهت إليه اللجنة العامة لمجلس الشيوخ والتي عقدت اجتماعها صباح اليوم، انتهى قرارها إلى تشكيل لجنة القيم من الأسماء السابق ذكرها.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف المشروع المقدم من الحكومة لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وزارة الصحة مستقبل وطن حماة الوطن العناية المركزة اعتماد قوائم الانتظار حزب المؤتمر القضاء على قوائم الانتظار حزب الشعب الجمهوري اللجنة العامة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عضو مجلس الشيوخ المشروع صندوق مواجهة الطوارئ

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