النيابة تكشف.. ماس كهربائي السبب في حريق عقار بمنطقة الزيتون

كشفت تحقيقات نيابة الزيتون الأولية حول الحريق الذي نشب داخل عقار سكني بمنطقة الزيتون، عن أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل عقار سكني مهجور وخال من السكان، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق التجمع

وفي سياق منفصل، أمرت نيابة القاهرة الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق كرفان خشب بمنطقة التجمع الأول، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد الكرفانات بمنطقة التجمع الأول، وتم إخماد الحريق دون وقوع وفيات أو إصابات.

كانت إدارة الحماية المدنية قد أوضحت أبرز أسباب الحرائق والتي كانت كالتالي: ترك المهملات والفضلات القابلة للاشتعال بمنطقة التصنيع والتي تشتعل ذاتيا بوجود الحرارة، والسهو كنسيان فرن الغاز وما عليه مشتعلا، والحوادث مثل حوادث السيارات أو الطائرات، والتخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار، وحدوث شرر أو ارتفاع غير عادى فى درجة الحرارة نتيجة الاحتكاك فى الأجزاء الميكانيكية، واللامبالاة والإهمال كإلقاء عود الثقاب المشتعل أو عقب السيجارة على جسم قابل للاشتعال، والأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين، ووجود النفايات السائلة والزيوت القابلة للاشتعال فى مكان العمل، والعبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة بحسن النية أو رمى بقايا السجائر، والجهل كسوء استعمال النار.