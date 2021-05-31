«علمية كورونا»: نسبة الوفاة بين المصابين بالفطر الأسود 50%

أكدت الدكتور جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالات الفطر الأسود قليلة جديدة، كما أنه موجود على مستوى العالم.

وأضافت العسال، أن كورونا يسبب إصابات ثانوية بكتيرية أو فيروسية، لافتة إلى أن الفطر الأسود يسبب الوفاة في 50% من الحالات المصابة به، في حالة كانت الإصابة مرتفعة.

وأوضحت، أن وزارة الصحة خصصت عيادات متخصصة في المستشفيات لعلاج حالات الفطر الأسود، لافتة إلى أن المرض غير معدي ولكن يتم عزله لكونه في الأساس مريض فيروس كورونا.

جاء ذلك على هامش فعاليات الوبينار العلمي الذي يعقد الأن بحضور الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، وأعضاء اللجنة العلمية، والأطباء في المستشفيات المتعاملة مع حالات الوباء بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

كما تستعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا، فضلاً عن بروتوكولات العلاج المحدثة وتوضيح معلومات هامة عن الفطر الأسود.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن خروج 599 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 191332 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1007 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 261666 من ضمنهم 191332 حالة تم شفاؤها، و15047 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.