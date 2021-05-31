«التأمينات» تنتهي من استعدادات صرف 18 مليار جنيه معاشات يونيو غدا

انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من استعداداتها لصرف معاشات شهر يونيو، غدا الثلاثاء، لأكثر من 10 ملايين مستفيد وصاحب معاش بتكلفة تقدر بحوالي 18 مليار جنيه.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام، مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع أصحاب المعاشات على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم.

ونفى عوض ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الصرف على البطاقات الزرقاء القديمة اعتباراً من يونيو 2021، موضحا أن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مؤكدا أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش والمستحقين عنهم دون أي انتقاص والتأكيد على أن صاحب المعاش له الحق الأصيل في اختيار أي جهة لصرف استحقاقاته التأمينية، لافتا إلى أن الدولة تعمل على إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية.

وأكدت وزارة التضامن، نمو حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من نحو 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه خلال الفترة 2014- 2020، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11.4 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه عن ذات الفترة، كما تم صرف معاش شهري لأسر الضحايا والمصابين من جراء العمليات الإرهابية لـ1.491 أسرة شهيد ومصاب بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18.4 مليون جنيه عن الفترة 2018-2020.