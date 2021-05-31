العندليب الأسمر على مسرح مول العرب بتقنية الهولوجرام.. 17 يونيو

تُطلق "مجموعة MBC" بالتعاون مع كل من شركة NDP، وشركة RMC، حفلات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في سهرتين مُتتاليتين على مسرح "مول العرب" بتقنية الهولوجرام، مع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، ولأول مرة سيتمكن عُشاق ومُحبي النجم الكبير عبد الحليم حافظ من التعايش مع أجواء حفلاته وأغنياته الخالدة بعد ثلاثة وأربعين عاماً على رحيله.

وتُعد هذه الحفلات بتقنية الهولوجرام لأغاني العندليب هي الأولي جماهيرياً التي تُقام في مصر، والذي سبق وأطلقته "مجموعة MBC“ بالتعاون مع مؤسسة دبي للسياحة والتجزئة وشركة NDP في مدينة دبي منتصف الشهر الحالي والذي حقق نجاحاً باهراً.

وتتضمن الحفلات التي ستُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً يومي الخميس والجمعة 17 و 18 يونيو فقرات غنائية متنوعة وأغاني شهيرة للعندليب الأسمر منها أغنيات جبار وقولولو وأسمر يا أسمراني وغيرها وسيصاحب تقديم الأغاني أوركسترا تضم أكثر من 20 عازف وعازفة وكورال كامل يُقدمون موسيقي مُباشرة، علماً أن أبواب المسرح في تمام الساعة السابعة مساءً.

بعد النجاح الكبير لحفلات كوكب الشرق أم كلثوم أكد عماد صليبي مدير الفعاليات في "مجموعة MBC"، أن مجموعة MBC تفخر بأن نُقدم العندليب في حفلات بتقنية الهولوجرام، ، وأوضح أن التحضير للحفل في مصر العربية عدة أشهر حيث تقرر اقامة حفلين مُتتاليين لإتاحة الفرصة أمام عُشاق العندليب الأسمر للإستمتاع بأجمل الأغاني وأعذب الألحان. كما أكد أن الحفل سيراعي فيه كل قواعد السلامة والتباعد الإجتماعي وفقاً لكل الشروط الصحية الرسمية.

وعبر أحمد عبيد، رئيس مجلس إدارة لشركة "RMC"، عن سعادته باستمرار التعاون مع "مجموعة MBC" بعد النجاح الكبير الذي تحقق في حفلات أم كلثوم، وقال أنه تم توفير كل الخدمات الفنية واللوجيستيه بصورة إحترافية كالمعتاد، وهو ما سيلمسه الجمهور الذي سيحضر الحفلات، وأكد أن هناك خطط لإقامة حفلات مُماثلة في مُدن ومناطق أخرى لتقديم أفضل ترفيه للجمهور المصري.

وقال حسن حينا، المؤسس والمنتج المنفذ لشركة "NDP": عبد الحليم حافظ يعتبر أحد الأساطير الفنية في تاريخنا العربي، وهو بالتأكيد أيقونة لن تتكرر في عالم الغناء والموسيقى، ويُمثل استحضار جانب من أغنياته وحفلاته من خلال تقنية الهولوجرام خطوة إضافية نحو إحياء تراث الموسيقي العربي في مصر والعالم العربي.

وأشار حسن حينا إلى أن هذا الحفل هو استمرار للنجاح الذي حققه العرض الأول للحفل في مدينة دبي في شهر مايو ٢٠٢١ والذي هو جزء من سلسلة حفلات للفنان عبدالحليم حافظ سيتم العمل على إطلاقها في الربع الأخير من العام ٢٠٢١.

ويُذكر أن حفلات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ التي تُقام على مسرح "مول العرب" بتقنية الهولوجرام، مُتاح حالياً الحجز عليها للجمهور، مع التأكيد بالنسبة للحضور على اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".