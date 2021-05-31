ترحيل هندي مصاب بكورونا وأسرة سعودية دون «PCR» في مطار القاهرة

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، دخول أسرة سعودية بسبب عدم حملهم تحليل «PCR» لأطفالهم، فضلا عن راكب هندي بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد فور وصولهم على رحلتين من الرياض وباريس، وقررت السلطات إعادتهم على نفس الرحلتين.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار لـ«الدستور»، إن أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، فحصوا 13 راكبا من جنسيات مختلفة وصلوا على رحلة الخطوط الفرنسية من باريس، وتبين إصابة راكب هندي بفيروس كورونا، بالرغم من حمله تحليل «PCR» سلبي، إلا أن أطباء الحجر الصحي قاموا بأخد مسحة منه ووضعها على الجهاز الجديد، وبعد 10 دقائق تبين أنه مصاب بالفيروس.

وقررت سلطات الحجر الصحي عدم السماح بدخول الركاب، وتم عزلهم بإحدى صالات الترانزيت بالمطار، والسماح بسفرهم على نفس الطائرتي، بعد اتخاذ الإجراءات.



وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا، عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفىمدبولي،وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

كما أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، مؤخرا عن بدء تشغيل رحلات أسبوعية مباشرة بين القاهرة ومدينة “دوسلدورف” الألمانية اعتبارًامن2 يوليو 2021.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجةسلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل “PCR” سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.