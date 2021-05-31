بسبب زوجها البخيل.. وفاة سيدة ألقت بنفسها من «الخامس» في البساتين

أقدمت ربة منزل على إلقاء نفسها من الطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة البساتين، بسبب خلافات زوجية، و كشفت التحريات الأولية أن سيدة أربعينية تخلصت من حياتها عن طريق الانتحار بسبب مشاكل زوجية وعدم الإنفاق عليها.

- تفاصيل الواقعة

وكان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا يفيد بمصرع ربة منزل، إثر سقوطها من الطابق الخامس من منزلها، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل أسفل العقار المقيمة به، وبالفحص تبين أنها سيدة أربعينية، ترتدي كامل ملابسها، مصابة بتهشم في الجمجمة وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم.

وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي للتشريح، وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث باستكمال التحريات حول الواقعة.

- تشريح جثة طفل شنق نفسه في ظروف غامضة بالزاوية الحمراء

وفي سياق اخر أمرت جهات التحقيق، بتشريح جثة طفل شنق نفسه في ظروف غامضة بالزاوية الحمراء، كما قررت بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، إخطارًا من مستشفى قصر العيني، بوصول طفل متوفى إثر إصابته بالخنق وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "أ. ر. م"، 14 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية أخرى، وبسؤال أسرة الطفل المتوفى لم تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، وقررت بأنه من شنق نفسه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، لتشريح الجثة لبيان سبب الشنق وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروف ملابساتها.