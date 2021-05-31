المتهم بقتل صاحب محل بعين شمس يمثل الجريمة أمام النيابة

انتقل فريق من نيابة عين شمس الجزئية، لمسرح واقعة مقتل صاحب محل على يد سائق بواسطة مفك، أثناء تشاجرهما بسبب خلافات مالية إلى مكان الواقعة، وسط حراسة أمنية مشددة المتهم لتمثيل الجريمة وعمل معاينة تصويرية للواقعة.

- حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها صاحب محل إكسسوارات دراجات نارية وتوفي إثر إصابته خلال مشاجرة.

- تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وسائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام آداة حادة "مفك" كان بحوزته محدثاً إصابته، والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى مكان اختبائه بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا، وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بتخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

- عقوبة القتل قانونا

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.