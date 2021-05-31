أم كلثوم وأسمهان وفيروز.. معهد العالم العربي في باريس يحتفي بنجمات الشرق

يحتفي معهد العالم العربي في باريس بنجمات الشرق من بينهن أم كلثوم وأسمهان وفيروز وغيرهن من نجمات الشرق اللاتي سطعن في سماء الفن والسياسة والسينما والغناء.

ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية فإن المعهد يخطط للاحتفال بعدد من االشخصيات النسائية الشرقيات التي أضاءت سماء الأغنية العربية فضلاعن تكريم نجمات مصر منذ عشرينيات القرن الماضي لاسيما وقد انجبت القاهرة نجمات رائدت في مجال الغناء والسينما والسياسة في القرن الماضي.

وسوف يستعرض المعهد في معرضه "المغنيات من أم كلثوم إلى داليدا" حياة عدد من نجمات الشرق وفقا للتسلسل الزمني.

كما سيتم استعراض ملابس عدد من نجمات الشرق على رأسهم أم كلثوم.

وقالت لوموند ان المعرض سوف يستعرض خزانة ملابس "نجمة الشرق" أم كلثوم ، التي أطربت النساء والرجال في مصر.

مجلة فرنسية تحتفي برائدات الحركة النسوية في مصر

جدير بالذكر ان مجلة جون أفريك الفرنسية قد رصدت في وقت لاحق حياة عدد من مغنيات مصر ورواد الحركة النسوية المصرية، التي سيتم استعراض حياتهم في المعرض.

وعن الراقصة بديعة مصابني فقد قالت المجلة عنها أنها رائدة الرقص الشرقي رغم أنها سورية وليست مصرية، ولكنها وصلت إلى القاهرة بعد حياة اتسمت بالعنف كما كانت محبة للرقص وعالم الترفيه الليلي لاسيما في شوارع القاهرة الساحرة.

وأشارت المجلة إلى نجمات شرقيات آخريات منهن منيرة المهدية والتي قالت عنها إنها من أوائل المغنيات في العالم العربي وكانت أول امرأة عربية يتم تسجيل صوتها وأغانيها على أقراص، وكانت المهدية تدرك جيدا قوة الموسيقى التي جعلتها تنتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت المهدية أول مسلمة تخطو على خشبة المسرح أمام جمهور مختلط يضم رجال ونساء، ووصفت المجلة المهدية بأنها امراة فاتنة وجرئية، وكانت فنانة عالمية تسافر وتسحق قلوب الرجال الذين يرافقونها.