خبيرة فلك: ألم في المعدة وفراق ضمن توقعات الأبراج الهوائية في يونيو

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ندى عادل، التوقعات الفلكية للأبراج الهوائية لشهر يونيو، على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وجاءت التوقعات الفلكية على النحو التالي:

توقعات الفلك لبرج الجوزاء لشهر يونيو

الصعيد العملي

تستعد للجد من أجل تسديد ديونك، لكن احذر لسانك حصانك، احترس سوف يسبب لك خيبات الأمل ولكن علاقات والمعارف والسفر يدعمك.

الصعيد الصحي

حسد يشير إلى الوقوف وتعطيل ولكن تتخلص منه بشجاعتك وتكبير عقلك.

الصعيد العاطفي

من المحتمل إرضاء الشريك وجذب طاقته الإيجابية من أجل العاطفة وإغرائه بالهدايا.

توقعات الفلك لبرج الميزان لشهر يونيو

الصعيد العملي

تحتفل بأفراح وعوده للشريك الماضي ومن الممكن أن كانت حياتك محطمة بسبب عدم وجوده في حياتك ولكنك سوف تستعيد استقرارك، بسبب خوض مشروعات جديدة.

الصعيد الصحي

تشعر بتعب بالمعدة أو تعمل عمليه جراحية ولكن تعود إلى وضعك الطبيعي وتستعيد صحتك.

الصعيد العاطفي

عوده الشريك ورجوع للذكريات وأفراح تدق الأبواب

توقعات الفلك لبرج الدلو لشهر يونيو

الصعيد العملي

يتمنى تغير في كل حياته ولكنه سوف يقابل أحد الروحنين أو لتعطيه نصيحة ويعمل على مساعده شخص في العمل.

الصعيد العاطفي

عقله يغلق على الشكوك والهواجس ومعاداة الشريك، لكنه سريعًا ما تعود إلى عقلك وتعود للشريك.

الصعيد الصحي

تعاني من المعدة وتوتر يتسبب فى صداع النصفي لنهاية الشهر.

صفات أصحاب الأبراج الهوائية

الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدال، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب ولا عجب في انهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما وانهم يتميزون بالمرح ويبحثون دائما عن السعادة والحب يميل أصحاب الأبراج الهوائية الى الدخول في عدة علاقات في حياتهم فهم اشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد والاجتماعيات، ينجح الهوائيون في الاعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيف.

تنحصر هواياتهم في الكتب ويقضون أوقات الفراغ بكل ما له علاقة بالهواء كالطيران، يميلون إلى حب الاطلاع وإلى المطالعة، المثالية والديناميكية من أبرز صفاتهم، وأخيرا المولود الهوائي مثقف ومفكر ومبدع ومتحدث لبق.