أكثر من 23 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في أفريقيا

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في جميع أنحاء قارة أفريقيا بلغ أكثر من 23 مليونا و109 آلاف و877 شخصا.



وأوضحت أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في 55 دولة إفريقية وصلت إلى 4 ملايين و821 ألفا و436 شخصا حتى يوم أمس الأحد.. في حين بلغ عدد الوفيات في القارة السمراء 130 ألفا و120 شخصا، فيما وصلت إجمالي المتعافين إلى 4 ملايين و355 ألفا و268 حالة.



يشار إلى أن البيانات والأرقام سالفة الذكر يجري تجميعها بواسطة مركز علوم وهندسة النظم (CSSE) في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية استنادا إلى إحصاءات منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية فضلا عن إدارات الصحة العامة الوطنية والإقليمية.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.