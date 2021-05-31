الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكثر من 23 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في أفريقيا

لقاح كورونا في أفريقيا
لقاح كورونا في أفريقيا

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في جميع أنحاء قارة أفريقيا بلغ أكثر من 23 مليونا و109 آلاف و877 شخصا.


وأوضحت أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في 55 دولة إفريقية وصلت إلى 4 ملايين و821 ألفا و436 شخصا حتى يوم أمس الأحد.. في حين بلغ عدد الوفيات في القارة السمراء 130 ألفا و120 شخصا، فيما وصلت إجمالي المتعافين إلى 4 ملايين و355 ألفا و268 حالة.


يشار إلى أن البيانات والأرقام سالفة الذكر يجري تجميعها بواسطة مركز علوم وهندسة النظم (CSSE) في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية استنادا إلى إحصاءات منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية فضلا عن إدارات الصحة العامة الوطنية والإقليمية.

 

إصابات كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 170.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و685187.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.


وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

لقاح أفريقيا كورونا

الأكثر قراءة

من الاستغلال حتى النيابة.. قصة الطبيب البرازيلي المتحرش بفتاة في الأقصر

«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 31-5-2021

أصغر صانعة مخروطة فى مصر: «نفسى اطلع مهندسة» (فيديو)

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

رئيس المخابرات العامة يصطحب وزراء من السلطة الفلسطينية إلى غزة

رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم ورفع كفاءة قصر محمد علي في شبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل