«البلاد» السعودية: يجب أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين، تحت عنوان "جرائم إيران وميليشياتها" - أن السعودية تحرص على تحقيق الحل السياسي في اليمن من خلال دعمها المستمر للجهود الأممية في هذا الملف، كما تواصل رسالتها الإنسانية الرائدة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك من خلال إمدادات متصلة وتأمين احتياجات اليمن الأساسية من القطاعات والمرافق الحيوية وبرامج التنمية.

وأضافت أنه في الوقت الذي تواصل فيه المملكة رسالتها الإنسانية لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، وتكثف جهودها الداعمة لحل الأزمة بين الأطراف اليمنية، تحقيقا لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، تتمادى الميليشيا الحوثية في جرائمها الإرهابية داخل اليمن وتستهدف مدن المملكة والملاحة البحرية.

ومن جهة أخرى، أعلن مدير أبحاث لقاح بركت الإيراني، حسن جليلي، أمس الأحد، أنه تم حتى الآن، إنتاج مليون جرعة من لقاح "كوف إيران بركت" المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة حتى سبتمبر المقبل.

وقال حسن جليلي بحسب ما نقلت وكالة “فارس” الإيرانية: "منذ اليوم الذي أجرينا فيه الدراسات السريرية، كان الإنتاج الوفير للقاحات على جدول الأعمال أيضا، وبذلك أصبح لدينا الآن خطان إنتاج للقاح في شركة "شفافارمد"، وسيتم تشغيل المرحلة الصناعية الثانية في المستقبل القريب".

وأضاف: "منذ أسابيع قليلة بدأ تشغيل المرحلة الصناعية الأولى للقاحات، وقد أنتجنا بالفعل مليون جرعة من اللقاحات، ونحن مستعدون لتسليمها إلى وزارة الصحة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية".

وتابع: "سنحاول إنتاج 3 ملايين جرعة من اللقاح في يونيو، وزيادة سعة الإنتاج في يوليو، والوصول إلى أكثر من 18 مليون جرعة في سبتمبر المقبل، كما سيقوم الباحثون أيضا بزيادة كفاءة اللقاح".