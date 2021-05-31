الإثنين 31 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل جني الأرباح والدواء يكبح الخسائر

أسهم اليابان
أسهم اليابان

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم الاثنين، إذ عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة، لكن الخسائر جاءت محدودة بفضل ختام إيجابي من صناع الدواء المحليين.
وفقد المؤشر "نيكي" القياسي 0.99 بالمئة ليسجل 28860.08 نقطة عند الإقفال، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 بالمئة إلى 1922.98 نقطة.
كان "نيكي" قفز 2.1 بالمئة يوم الجمعة ليغلق عند مستوى 29 ألف نقطة للمرة الأولى منذ العاشر من مايو ، بينما حققت السوق الأمريكية مكاسب محدودة.
وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو للأوراق المالية، "لا توجد أي أسباب لشراء الأسهم اليابانية حاليا عدا أن توزيع اللقاحات يمضي على نحو جيد. يساعد ذلك في الحد من التراجعات خلال الجلسة."
بدأت اليابان برنامج التطعيم منتصف فبراير، متأخرة عن معظم الاقتصادات الرئيسية، وتسابق الزمن لتطعيم معظم كبار السن قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو في 23 يوليو .
وتأثر نيكي سلبا بأسهم ذات ثقل مثل فاست للتجزئة ومجموعة سوفت بنك، اللذين تراجعا 0.73 بالمئة و1.57 بالمئة على الترتيب.
وهوى سهم رينيساس إلكترونيكس 5.51 بالمئة بعد أن أعلن صانع الرقائق عن بيع أسهم بنحو ملياري دولار لتمويل صفقة مزمعة لشراء ديالوج لأشباه الموصلات مقابل ستة مليارات دولار.
في المقابل، تقدمت أسهم صناع الدواء، ليقفز سهم أستيلاس فارما 2.1 بالمئة وتشوجاي للصناعات الدوائية 0.45 بالمئة.
وكان سهم أستيلاس الأكثر ارتفاعا على نيكي بالنسبة المئوية، ثم سهم أدفانتست بصعوده 2.06 بالمئة وياسكاوا إلكتريك بمكاسب بلغت 1.34 بالمئة.
وذلك مقارنة بالامس، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الإثنين تراجع القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في اليابان خلال أبريل الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بنسبة 5ر4% مقارنة بالشهر السابق إلى 212.2 تريليون ين.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 2% بعد ارتفاعها بنسبة 2ر1% خلال مارس الماضي.
وعلى أساس سنوي سجلت مبيعات التجزئة خلال نيسان/أبريل الماضي نموا بنسبة 12%، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 15.3% بعد نموها بنسبة 5.2% خلال مارس الماضي.
في المقابل تراجعت مبيعات الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% شهريا وزادت بنسبة 11.7% سنويا إلى 289ر33 تريليون ين. وتراجعت قيمة المبيعات التجارية  بنسبة 2.1% شهريا وزادت بنسبة 11.8% سنويا إلى 489ر45 تريليون ين.

طوكيو اسهم اليابان الأرباح

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