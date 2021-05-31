خبيرة تقدم التوقعات الفلكية للأبراج النارية خلال شهر يونيو

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ندى عادل، التوقعات الفلكية للأبراج النارية لشهر يونيو وذلك على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وجاءت التوقعات الفلكية على النحو التالي.

- توقعات الفلك لبرج الحمل لشهر يونيو

- الصعيد العملي

يتمتع بالأجواء العائلية، ويسعى إلى ضبط نظام التوقيتات ومواعيد العمل، وتزيد لديه فرص تغير السكن و يبدأ علاقة في علاقة جديدة.

- الصعيد الصحي

يفقد أحد الأقارب، يتسبب ذلك في شعوره بالانزعاج والتوتر والقلق، ولكنه سريعًا ما يغير حياته إلى السفر للخروج من هذه الحالة.

- الصعيد العاطفي

توقعات الفلك لبرج الحمل أنه يعود إلي يعود لعلاقة قديمة، أو يبدأ في أخرى جديدة.

- توقعات الفلك لبرج الأسد لشهر يونيو

- الصعيد العملي

يجد دعمًا قويًا من زملاء العمل ويعود لصداقة قديمة، ويدعمه أحد مواليد برج الحوت، ويساعده هو أيضا ويكسب أرباحا هائلة منه في المستقبل.

- الصعيد الصحي

الحالة الصحية مستقرة، ولكن لديه إرهاق جسدي يصحبه خلال هذا الشهر.

- الصعيد العاطفي

أجواء تناغمية بينه وبين الشريك ويسعد باللقاءات العائلية.

- توقعات الفلك لبرج القوس لشهر يونيو

- الصعيد العملي

تحزن امرأة القوس خوفا من الفراق، ولكن يدعمها الحظ بعد خوض تجارب فاشلة وتعززها الأقدار وتساعدها احد الصديقات الجدد بدعمها ورجوع حبيبها لها ، و يحالفه الحظ بسفر وتغير الأجواء كليا.

- الصعيد الصحي

يعاني من سوء الشهية وقلة التغذية، ولكن الحالة الصحية أفضل من المعتاد.

- الصعيد العاطفي

يتمنى عودة أيام الماضي، ويستعيد نشاطه وحيويته.

- صفات أصحاب الأبراج النارية

الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم، وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان وكثيرا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.