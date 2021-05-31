مع ممر فرعوني.. وكالة صينية «مبهورة» بعرض أوبرا عايدة في مصر

أشادت وكالة شينخوا الصينية بدار الأوبرا المصرية التي نجحت في إبهار الجمهور من خلال عرض بأوبرا "فيردي عايدة" المشهورة عالمياً.

وقالت الوكالة الصينية: “لقد تم تزيين مدخل دار الأوبرا المصرية مثل ممر في معبد مصري قديم لامع يؤدي إلى مسرح النافورة في الهواء الطلق الذي أقام فيه أوبرا عايدة المصرية الشهيرة التي كتبها الملحن الإيطالي فيردي”.

وقال هشام الطلي، مخرج أوبرا عايدة، لوكالة أنباء شينخوا: “إنني أعتزم أن أجعل الجمهور يشعر بأجواء مصر القديمة وعظمة الحضارة المصرية مع تماثيل فرعونية ومسلات وأعمدة في المدخل”.

وقالت الوكالة، إنه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بالكامل، كان المسرح في الهواء الطلق مليئًا بالجمهور يوم السبت الماضي.

وتابعت الوكالة الصينية: “عُرضت عايدة للمرة الأولى عام 1871، وكانت واحدة من أشهر الأعمال الفنية التي كتبها فيردي بتكليف من الخديوي إسماعيل وصورت عايدة قصة الحب بين الأميرة الإثيوبية عايدة والبطل المصري راداميس و يقع عايدة وراداميس في حب بعضهما البعض ويحاولان الهرب إلا انه يتم القبض على راداميس ويحكم عليه بالإعدام”.

فيما انطلقت الهتافات والتصفيق الحماسي بعد العرض لتظهر مدى استمتاع الجمهور بالعرض.

وقالت آن صوفي، وهي فرنسية تعيش في مصر، بعد العرض: "آتي بانتظام لمشاهدة عروض الأوبرا هنا وقد استمتعت حقًا بالأوبرا".

وأضافت أن التواجد في مسرح في الهواء الطلق مع مقاعد بعيدة عن بعضها البعض والأشخاص الذين يرتدون أقنعة الوجه جعلها تشعر بالأمان لحضور العرض.

قال محمد حمدي، وهو محاسب مصري جاء مع أسرته ليحضر العرض، إنه كان مفتونًا بعايدة رغم أنه لم يكن زائرًا للأوبرا بانتظام.

وقال حمدي "إنه رائع حقا، العرض جميل جدا وآمل أن يأتي المزيد من الناس لمشاهدة مثل هذا الأداء الرائع".