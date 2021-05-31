صحيفة سوابق المتهم بسرقة الفنانة نرمين الفقي

أظهرت صحيفة السوابق الخاصة بالمتهم بسرقة الفنانة نرمين الفقي عن سابقة حبسه في القضية 8583 لسنة 2018 جنح قسم التجمع الأول بتهمة اغتصاب وجرى حبسه على ذمتها.

,كانت قد أصدرت محكمة جنح مستأنف مصرالجديدة، حكمها بحبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من الفنانة نرمين الفقي 3 أشهر مع الشغل والنفاذ.

بدأت الأحداث عندما hكتشفت نرمين الفي سرقة مبلغ مالي من داخل الكرفان الخاص بها في التصوير الخارجي أثناء مشاركتها بأحد الأعمال الفنية وتقدمت ببلاغ اتهمت خلاله المدعو “عصام أ. م. أ ” سائق أحد الكرفانات بسرقتها أثناء تصوير مشهد من فيلم بشارع بيروت في مصر الجديدة.

وقالت الفنانة في التحقيقات، إنها وضعت الحقيبة الخاصة بها داخل الكرافان، وعندما عادت اكتشفت فتح الحقيبة وسرقة مبلغ مالي منها.

وكشف الفحص الأمني وتفريغ الكاميرات تردد المتهم المذكور على "الكرفان" الخاص بالفنانة، بشكل ملحوظ ثم هروبه بعد اكتشاف المباحث جريمته حتى ألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم تقديمه إلى جهات التحقيق وإحالته إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم بحبسه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه