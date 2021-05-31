تكريم 22 فائزًا في «عين شمس تبتكر 2021»

صرح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، بأن نهاية الشهر القادم سيتم افتتاح مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة بعد تطويره وتجديده، باعتباره نواة لواحة العلوم والتكنولوجيا بجامعة عين شمس الجديدة.

وقام المركز على مساحة 150 فدانا، سيتم تخصيص 30 فدانا منها لواحة الابتكار والتكنولوجيا ، مما يعتبر خطوة دافعة لجامعة عين شمس باتجاه جامعات الجيل الرابع والتى تهتم والابتكار وتنمية الأفكار والرؤى وريادة الأعمال ، مما يدعم الرؤية التى تتبناها الجامعة .

جاء ذلك خلال حفل إعلان نتائج مسابقة عين شمس تبتكر 2021 والتى نظمها مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

وقام المتينى بتكريم 22 فائزا في المسابقة التى امتدت على مدار عدة أيام وشهدت مشاركة 199 متسابقا، وتبلغ قيمة جوائزها 300 ألف جنيه مصرى، وذلك بحضور الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنميه المحليه الأسبق ورئيس الجامعة الأسبق، والدكتور صالح هاشم رئيس اتحاد الجامعات العربية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق ولفيف من السادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد المتينى أن النسخة الثانية من مسابقة عين شمس تبتكر هذا العام شهدت تطوراً عن العام الماضى، حيث اقتصرت المسابقة في نسختها الأولى على الطلبة فقط لكن هذا العام امتدت لتشمل الدراسات العليا و مسار للابتكار وآخر للباحثين، مؤكدا أن المسابقة قد لاقت نجاح وقبول كبير علي كافة الأوساط وخاصة وسط المجتمع الجامعى.

وأضاف أن عدد الفرق المشاركة كان كبير، مقدما الشكر لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة على هذه المسابقة الناجحة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن الابتكار بالنسبة لجامعة عين شمس يعتبر فكر استراتيجى تتبناه الجامعة وليس مجرد مسابقة أو حدث، مؤكدا أن هذا الفكر يعتمد على بناء شخصية الطالب والباحث ليكون لائق بقيمة الجامعة ذات الماضي والحاضر العريق والمستقبل الواعد باعتبار جامعة عين شمس أحد أهم أذرع الدولة المصرية في تحقيق خطة التنمية 2030.

وأضاف سعود أن مسار الابتكار، وحاضنات الأعمال في جامعة عين شمس والجامعات المصرية تم فيها بذل جهد كبير ، في إطار تحويل فكرة الطالب لبحث تطبيقي أو شركة ناشئة أو الوصول للمزيد من براءات الاختراع ، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو بناء شخصية الطالب ، بالإضافة إلي تعليمه أسس التفكير السليم ليستفاد منها طوال حياته .

ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن صالح عن سعادته بالمشاركات التى شهدتها فعاليات المسابقة والتى أتاحت التواصل ما بين طلاب المرحلة الجامعية الأولى وأعضاء هيئة التدريس ورواد الأعمال والشركات الناشئة في شكل ورش عمل ومجموعات نقاش في حرم الجامعة امتدت لساعات قبيل إعلان النتائج.

وأضاف أن المسابقة التى تقام للعام الثانى تطورت لتشمل مسارات لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأيضا الخريجين من غير أعضاء هيئة التدريس بما يدعم دور الجامعة ورؤيتها في ضرورة التعاون مع كافة أطياف المجتمع المصرى وخاصة الشباب الذين يحملون أفكار تستحق الدعم .

وأوضح صالح أن هذا العام شهد مشاركة 199 متبارى ومن خلال مراحل مختلفة للتصفيات تم اختيار الفائزين ، مشيرا إلى أن المسابقة شهدت افكار متعددة المستويات ما بين أفكار أولية وأخرى متكاملة ، مضيفا أن هذه الأفكار ستكون نواة مؤتمر جامعة عين شمس العام القادم لينطلق في شكل غير تقليدي.

واختتم كلمته بتقديم الشكر لكافة القائمين على المسابقة واللجنة المنظمة و لجنة التحكيم .

وفي كلمته أكد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن جامعة عين شمس قد أولت اهتماماً كبيرا بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الأنشطة لخريجى الجامعة والتى تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 والتي تؤكد على أهمية الإبداع والابتكار وريادة الأعمال واستخدامهم لربط العملية التعليمية والبحثية.

وأضاف أنه من هذا المنطلق تأتى مسابقة عين شمس تبتكر والمقامة للعام الثاني على التوالي لدعم الأفكار الابتكارية و الشركات الناشئة التى يقوم عليها طلاب او خريجين من جامعة عين شمس. حيث يتنافس أصحاب الأفكار الناشئة بعرض نماذج أعمالهم من حيث الأهمية والريادة ويتم تقييمها من قبل مجموعة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال مما يحفز المجتمع الجامعى على تطوير الفكر الابتكار بينهم.

وأشار تمراز إلى أن المسابقة شملت خمس مشاركات في عدد من المسارات وهى مسابقات ( مسار الأفكار الابتكارية و مسار الشركات الناشئة ومسار الابتكار المجتمع الجامعى ومسار الباحثين " الأفكار الابتكارية " ومسار الباحثين " المشروعات البحثية " ) مؤكدا أنه بهذه الفاعلية يتحقق توجه الجامعة الجاد نحو الشراكة المجتمعية والتحول الاقتصادى المعرفى من خلال المؤسسات التعليمية لدعم الابتكار .

واختتم بالتأكيد على أن مسابقة اليوم تؤكد سعى الجامعة المستمر لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح الجامعة رائدا إقليميا ومتميزة عالميا، وقد أصبحت الجامعة بكلياتها المختلفة مقصدا للدارسين والباحثين من كل دول العالم .