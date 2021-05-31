رئيس «مصر العليا»: تطوير كهرباء 371 قرية ضمن «حياة كريمة» بـ7 مليارات جنيه

كشف المهندس سامي أبو وردة، رئيس الشركة مصر العليا، عن خطة لتطوير 371 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أبووردة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن التكلفة الإجمالية لتطوير تلك القرى في موازنة الشركة للعام المالي 2021 تبلغ 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن قرى نصر النوبة التي تبلغ 40 قرية وضع لها ميزانية تطوير تبلغ التكلفة الإجمالية لها 335 مليون جنيه.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رصدت 1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع محافظات الصعيد التسع وهي "الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"، والتي تقع في نطاق عمل شركتي مصر الوسطى ومصر العليا التابعتان لوزارة الكهرباء، خلال العام المالي 2021-2022.

قال أبوردة، إنه في نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تم تخصيص 1.1 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع خمس محافظات بالصعيد في نطاق عمل الشركة، وهي "الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، جنوب الوادي".

وتابع، أنه في نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على التطوير في نطاق عمل اشركة في الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020، حوالي 5.031 مليار جنيه في 4 محافظات هي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج نظرا لكونها الأكبر من حيث عدد المشتركين، كان لها النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي ما تم تطويره بها 2.418 مليار جنيه، في حين بلغ ما تم إنفاقه على محافظة قنا 1.596 مليار جنيه وفي محافظة أسوان بلغ إجمالي ما تم إنفاقه 1.244 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التطوير في محافظة الأقصر 1.017 مليار جنيه.

واستطرد، أنه ارتفع عدد المشتركين في نطاق عمل الشركة بمقدار 551 ألف مشترك جديد، في حين بلغ عدد المشتركين الآن بلغ 3.363 مليون مشترك عوضا عن 2.812 مليون مشترك في السنوات الماضية، لافتا إلى أن سوهاج تأتي في المقدمة بعدد مشتركين بلغ 1.499 مليون مشترك، وقنا في المرتبة الثانية بعدد مشتركين بلغ 901 ألف مشترك، وأسوان بعدد مشتركين بلغ 537 ألف مشترك، والأقصر 426 ألف مشترك.

وبشأن تحويل الكابلات العلوية إلى أرضية، قال أبوردة: “قمنا في الفترة من يوليو 2017 وحتي شهر يونيه 2020 بعدد عمليات تحويل بلغت 405 عمليات بإحلال 157.26 كيلومتر من تلك الخطوط وتحويلها لكابلات أرضية في المحافظات الأربع بقيمة تكلفة بلغت 156.905 مليون جنيه، كان نصيب محافظة أسوان منها 45.497 مليون جنيه، وتم تحويل 44.641 كيلومتر بعدد 124عملية تحويل، وفي محافظة سوهاج تحويل 36.674 كيلو متر بقيمة تكلفة بلغت 32.880، و108 عمليات تحويل، وفي محافظة الأقصر بلغت عدد عمليات التحويل 95 عملية بأطوال كابلات 36.084 كيلومتر وبتكلفة 38.307 مليون جنيه، وقمنا في محافظة قنا بـ87 عملية تحويل بأطوال بلغت39.861 كيلو متر وبقيمة مالية بلغت 40.221 مليون جنيه”.

