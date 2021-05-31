الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

بعد قليل.. نظر استئناف النيابة على براءة «سيدة المحكمة»

سيدة المحكمة
سيدة المحكمة

تباشر محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بعد قليل اليوم الاثنين، نظر جلسة استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة من التعدي على ضابط شرطة، في قضية المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة المحكمة» من اتهامها بالتعدي على قائد حرس محكمة مصر الجديدة.

حكم براءة المستشارة 

كانت قد حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهمة من الاتهام الأول وهو إهانة الضابط ومن التهمة الثانية تعديها عليه بالقوة والعنف، وحبسها شهرًا عن تهمة الثالثة وهي التصوير بدون تصريح مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من حين يكون الحُكم نهائيًا.

إحالة النائب العام

وأحال النائب العام وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، وإتلافها عمداً أموالاً منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

التحقيقات

انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية إتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرا لها، كان قد تداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

الشهود

وبسؤال النيابة العامة محاميا وعاملة تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب وما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادة كلامية معها، وبفحص هاتف المتهمة تبين وجود 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، لذا ارتأت النيابة العامة إحالتها للمحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

ضابط شرطة العباسية سيدة المحكمة المستشارة نهي الإمام النائب العام النيابة الإدارية

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