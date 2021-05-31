هل تمتلك عينًا ثالثة؟.. 6 علامات تؤكد أن لديك الحاسة السادسة

يتحدث الكثير من الناس عن الحاسة السادسة، وعن شعورهم بالأشياء قبل أن تحدث، ووهو ما يطلق عليه بالعين الثالثة، تتحدث اليوم لـ "الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن العين الثالثة للإنسان وكيفية تعزيزها.

- العين الوهمية من مراكز الطاقة في جسم الإنسان

هي من أهم "التشاكرات" أو مراكز الطاقة في جسم الانسان، هي عين وهمية، مركزها التشاكرا السادسة في مراكز الطاقة، ومتصلة بالغدة الصنوبرية، موقعها في منتصف الجبين فوق الحاجبين وتحت بداية شعر الرأس، عبارة عن البصيرة الروحانية لروح الإنسان ومن وظائفها رؤية ما هو غير محسوس ولا يرى بالعيون الطبيعية.

و أضافت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، تفيد هذه الشاكرا في تطوير حدس الانسان وقدرات روحه، و تسمح أيضًا بالوصول إلى ما يسَمى بحالة الوعي الواسعة النطاق من أجل تحسين مستوى الوعي، من أجل أن يقوم شخص بفتح عينه الثالثة يجب أن يتخلى عن الأنا وأن يتقبل أي حقائق أخرى ويصبح منفتح الروح.

- كيفية معرفة وجود حاسة سادسة أو "شاكرا"

و لكن كيف يمكن للانسان معرفة فتح "الشاكرا" الخاص به عن طريق ما يلي:

1- امتلاك إحساس زائد بالأشياء الخفية:

العين الثالثة عند انفتاحها تستطيع مساعدة صاحبها على رؤية الأمور التي لا يمكنه رؤيتها بالعين المجردة، بفضل العين الثالثة المفتوحة سيتمكن الشخص من رؤية المستقبل بوضوح أكبر وسيصبح حدسه أقوى بشكل واضح.

2- الحساسية من الضوء:

يمكن للضوء أن يزعج عيون الشخص عندما تنفتح عينه الثالثة، وقد تبدو له بعض الألوان زاهية جدًا، وقد يكون حساسا أكثر على الأشياء التي يراها فهذا طبيعي لأنه أصبح شخص يقظ روحيًا.

3- الشعور بآلام في الرأس:

عندما تنفتح العين الثالثة عند الانسان قد يكون الأمر مميز لشخص لم يسبق له هذا الأمر من قبل و يمكن لانفتاح العين الثالثة أن يسبب ضغط على الرأس يترجم على شكل ألم، يجب وقتها القيام بنزهة طويلة في الطبيعة او الجلوس امام بحر، فسيساعد ذلك على تخفيف الضغط وسيسمح للعين أن ترى من تلقاء نفسها.

4- الشعور بالإختلاف:

من الصعب فهم السبب الذي من أجله يشعر الشخص أنه مختلف، فقد يحصل التغيير بشكل تدريجي أو مفاجئ، وقد لا يعود يقدر على أمور كان يقوم بها من قبل أو قد يحب أمور لم يحبها ولم يصدق بوجودها من الاساس يومًا ما.

5- قراءة الناس بشكل أسهل:

عند انفتاح العين الثالثة يصبح الشخص قادرا على قراءة ما بين السطور بسهولة أكبر، ويسهل عليه تخطّي الجدران التي يضعها عادة الناس فيما حولهم ورؤية ما وراء الأقنعة التي يضعها الناس ويتخفون ورائها.

6- الشعور بالتغيير الدائم:

تعزيز العين الثالثة روحانيا يغير نظرة الأشخاص للحياة و يغير شخصية الانسان للأحسن بشكل مستمر، و يفرق ذلك في تعاملات الناس مع بعضها حيث يصبح الناس أكثر تقبلا لبعضهم البعض وأقل انانية.