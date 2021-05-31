منها ألعاب الرمال.. 6 أدوات يجب تجهيزها في حقيبة طفلك بالمصيف

في فصل الصيف، يحب الأطفال الذهاب إلى الشاطئ حيث الماء والرمل واللعب، ما يوجب توفير مجموعة من الأدوات التي يستخدمونها لقضاء وقت ممتع.

ونرصد في السطور التالية بحسب موقع "smithsonianmag"، أبرز الأدوات المستخدمة للأطفال على البحر لقضاء وقت سعيد.

أدوات البحر

من الأساسيات أيضا التي يجب أن تتوفر في حقيبة طفلك عند الذهاب إلى البحر هي أدوات البحر التي يستخدمها طفلك للعب على الشاطئ، والتي يمكنك استغلالها لإلهاءه معظم الوقت على الشاطئ، للاستمتاع بالرمل ومياه البحر، وهي جردل بغطاء وجروفين ورشاش ماء وقطعتين لعمل الأشكال.

كرة الشاطئ

كرة الشاطئ تعتبر من أكثر اللعب المفضلة لدى جميع الأطفال، ودائما يجب أن تختاري شكلها الجذاب وألوانها الساحرة وقدرتها على خلق جو من البهجة والنشاط، فهي من أكثر الألعاب التي تجعل طفلك يستمتع بالبحر.

العوامة

العوامة من الأشياء الأساسية أيضا عند الذهاب إلى البحر، ولا غنى عن اقتناء واحدة من عوامات النجاة أيضا، لضمان سلامة طفلك دائمًا، وحتى يستمتع بالبحر ويكون أمان ويبعد عن أحساس الخوف والقلق من الماء.

نظارات البحر

تعتبر نظارة البحر من المنتجات الأساسية التي يجب أن تكون في حقيبة طفلك، فهي من أول الأشياء التي يحتاجها طفلكِ، لحماية عينيه في أثناء السباحة سواء في البحر أو حمام السباحة، لتقليل أثر أشعة الشمس الضارة.

قوالب تشكيل الرمال

لكي يستمتع طفلك بوقته على البحر بدون ملل، يجب إحضار العديد من الألعاب، بينها قوالب الرمال المبتكرة والممتعة التي يمكن أن يستخدمها الطفل في تكوين أشكال جذابة.

حبل قفز للأطفال

من الألعاب البسيطة التي يجب أن تتوفر في حقيبة طفلك عند الذهاب إلى الشاطئ، لمساعدة طفلك على قضاء المزيد من الأوقات السعيدة على البحر.