الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1357 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا في فنزويلا 

كورونا في فنزويلا
كورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، 1357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة السابقة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 232 ألفا و800 حالة، تعافى منها 214 ألفا و590 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 15 ألفا و581 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 2629 حالة بعد تسجيل 14 حالة جديدة.

 

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّه ينتظر وصول 5 ملايين لقاح مضادّ لكوفيد-19 عبر نظام كوفاكس التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة والمخصّص للدول الفقيرة، في وقتٍ تضرب بلاده موجة ثانية من الفيروس منذ مارس.

وقال مادورو، عبر التلفزيون العام، "وعَدَنا نظام كوفاكس بأكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاحات في شهر يونيو. ننتظر أن يتحقّق الجدول الزمنيّ" المتّفق عليه مع كوفاكس، مشيراً إلى أنّ بلاده كانت قد طلبت لقاحات شركة جونسون آند جونسون.

وكرّر مادورو أنّ فنزويلا "أودعت أموالاً" تبلغ قيمتها 120 مليون دولار، في حسابات آليّة كوفاكس.
وأعلنت منظّمة الصحّة للبلدان الأميركيّة في 12 مايو، أنّ فنزويلا يمكن أن تتلقّى لقاحات جونسون أند جونسون في حال توافرها، في حين أنّ كراكاس قالت إنّها لن تقبل لقاحات أسترازينيكا.

وسجّلت البلاد البالغ عدد سكّانها 30 مليون نسمة، رسميّاً أكثر من 230 ألف إصابة بالفيروس و2600 وفاة، لكنّ منظّمات غير حكوميّة تقول إنّ الأرقام أعلى من ذلك، في وقتٍ تشهد المستشفيات والعيادات اكتظاظاً.

وبعد تطعيم الكوادر الطبّية والسلطات وقوّات الأمن والمعلّمين، انتقلت الحكومة الفنزويليّة السبت إلى مرحلة ثانية تتمثّل في تطعيم الأشخاص الذين تخطّوا 60 عاماً.

وأنشأت الحكومة 22 مركزاً وهي تهدف إلى توفير 77 مركزاً في كلّ أنحاء البلاد لتلقيح 22 مليون شخص بحلول ديسمبر والوصول إلى مرحلة "المناعة الجماعيّة"، وفق ما قال وزير الصحّة كارلوس ألفارادو عبر التلفزيون الرسمي.

فنزويلا كورونا كراكاس الصحة الفنزويلية

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