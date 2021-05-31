روسيا تستعد لاحتمال فصلها عن نظام «سويفت» المالي الدولي

قال مدير التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، إنه حتى الآن لا يوجد حديث عن فصل روسيا عن نظام "SWIFT"، لكن روسيا تستعد لذلك في حالة حدوث مثل هذا التطور.

وأضاف بيريشيفسكي، ن روسيا تعمل على إنشاء نظام بديل لمنظومة "سويفت"، قائلا "حتى الآن، كما نفهم، لا يوجد حديث عن هذا، لكن من الضروري الاستعداد لذلك، في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتطور الأوضاع".

وأكد مدير التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعمل على ذلك منذ فترة طويلة، لأنه يمثل ضرورة موضوعية.

ويعد "SWIFT" نظامًا دوليًا بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، وترتبط به أكثر من 11 ألف من أكبر المؤسسات في جميع دول العالم تقريبا.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن إمكانية فصل روسيا عن منظومة "SWIFT" كواحدة من أشد العقوبات الغربية التي يمكن أن تفرض ضد روسيا.

جدير بالذكر ان جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت SWIFT)، وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح مملوكة للأعضاء وتقوم بتقديم خدمة على مستوى عال من الكفاءة وبتكلفة مناسبة.

ونشأت فكرة السويفت في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية وتكونت منظمة السويفت عام 1973 ومقرها الرئيسي بلجيكا وبدء نشاطها عام 1977.

عدد الدول المشتركة أكثر من 209 دول من بينها معظم الدول العربية ويزيد عدد المؤسسات المالية المشتركة على 9000 مؤسسة.

وطبقا للوائح المنظمة يجب اشتراك الدولة قبل السماح لمؤسساتها بالاشتراك، اشتركت مصر عام 1994، وعدد المشتركين في مصر يزيد على 55 مؤسسة مالية.

ويهدف هذا النظام إلى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضا.