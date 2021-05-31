الإثنين 31 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«الصحة»: عيادات متنقلة قرب أماكن صرف المعاشات للتطعيم بلقاح كورونا

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن توفير عيادات متنقلة في أماكن صرف المعاشات بالقرب من البنوك ومكاتب البريد لتطعيم أصحاب المعاشات بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع بدء صرف المعاشات غداً الثلاثاء.

 

التسجيل للحصول على اللقاح لحظياً

 

وأكدت المصادر لـ "الدستور" تسجيل المواطنين من أصحاب المعاشات للحصول على اللقاح لحظياً على الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل الحصول على لقاح كورونا، وإعطاء التطعيم في نفس التوقيت.

وأشارت إلى تجهيز العيادات المتنقلة بكافة أشكال الدعم اللوجيستي اللازم لإجراءات عملية التطعيم؛ حيث تم تجهيزها؛ بصندوق التبريد لحفظ اللقاحات، ونماذج الموافقة المستنيرة، كارت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية، وأجهزة قياس الضغط والسكر".

وأوضحت أنه تم تدريب الأطقم الطبية بالعيادات المتنقلة على إعطاء لقاحات فيروس كورونا وإجراءات التسجيل للمواطنين. 

وأعلنت عن استمرار تقديم خدمات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة تيسيرًا عليهم، لافتة إلى أنه يتم تقديم الخدمة لأكثر من 60 مواطن يومياً تقريباً.

 

تسجيل أكثر من 5.5 مليون مواطن للحصول على اللقاح 

 

وكشفت المصادر عن تسجيل أكثر من 5.5 مليون مواطن حتى الآن للحصول على لقاح فيروس كورونا، لافته إلى أنه تم تطعيم 2.5 مليون مواطن تقريباً.

وأشارت إلى زيادة عدد مراكز تلقى المواطنين للقاح فيروس كورونا بالجمهورية إلى 403 مراكز على مستوى الجمهورية لتقديم اللقاحات للمواطنين بمعدل 110 آلاف مواطن يوميا.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهداً اقبالاً كبيراً من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع التوسع في الفئات المستهدفة للحصول على التطعيم.

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«الصحة»: عيادات متنقلة قرب أماكن صرف المعاشات للتطعيم بلقاح كورونا

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