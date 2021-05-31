الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

21 ألفا و346 إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين 

كورونا في الأرجنتين 
كورونا في الأرجنتين 

سجلت الأرجنتين 21 ألفا و346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و753 ألفا و609 حالات.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- بأنه تم تسجيل 348 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 77 ألفا و456 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع 11 مليونا و906 آلاف و697 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء الأرجنتين، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في البلاد بلغ مليونين و697 ألفا و814 شخصا.
 

 تعليمات منظمة الصحة العالمية

 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا  واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

بوينس أيرس الارجنتين كورونا كوفيد-19

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