الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

2117 إصابة جديدة بكورونا في باكستان 

كورونا في باكستان
كورونا في باكستان

سجلت باكستان 2117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 921 ألفا و53 حالة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين - إنه تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و779 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 841 ألفا و241 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 59 ألفا و33 حالة.

وفي سياق اخر… ذكرت السلطات الصحية في باكستان، أمس، أنه تم تطعيم أكثر من 7 ملايين شخص بجميع أنحاء البلاد ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حتى الآن.

وأوردت قناة "سما تي في" الباكستانية أنه تم أمس السبت، تسجيل رقم قياسي جديد بتطعيم أكثر من 383 ألف شخص في يوم واحد .. مشيرة إلى أن عدد المسجلين للحصول على التطعيم يشهد تزايدا مستمرا، إذ وصل عددهم إلى 11 مليونا و663 ألف شخص.

وكانت باكستان قد تسلمت خلال الأيام الماضية أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح "فايزر" في إطار مبادرة "كوفاكس" ليتم استخدامها مع لقاحات "سينوفارم" و"كانسينو" و"سينوفاك" و"أسترازينيكا" في خطة الحكومة للتطعيم ضد الفيروس.

 

لقاح "سينوفاك" الصيني

وتسلمت باكستان، اليوم ، 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، من مطار العاصمة بكين الدولي إلى إسلام أباد على متن رحلة خاصة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن باكستان تلقت حتى الآن أكثر من 13 مليون جرعة من لقاحات سينوفارم وسينوفاك وكانسينو المضادة لفيروس كورونا من الصين.

وتسلمت إسلام أباد أول شحنة لقاح مضادة لـ"كوفيد-19"، بعد أن نقلتها طائرة عسكرية من بكين في الأول فبراير من هذا العام.

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