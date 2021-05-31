التصريح بدفن جثة ضحية غرق شاطئ السلام وتكثيف البحث عن صديقه

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والذي لقي مصرعه غرقا بمياه شاطئ السلام بمنطقة العجمي، وسرعة طلب تحريات المباحث وتكثيف عملية البحث على زميله عقب نزولهما في مياه البحر في ساعه متأخرة، واستدعاء مسئولي الشواطئ للتحقيق معهم لبيان سبب الغرق.

وكان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من مشرفي شواطئ العجمي، بوجود حالتي غرق في شاطئ السلام بالهانوفيل، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم الدخيلة ومسئولي شواطئ العجمي وسيارة إسعاف الى مكان الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين نزول المجني عليه محمد بهجت، 21 سنة، من منطقة إمبابة بالقاهرة، وصديقه لمياه البحر بعد الساعه السادسة مساء، وغرقا في مياه شاطئ السلام.

وتم انتشال جثه محمد بهجت، فيما لا يزال البحث عن صديقه قائما حتى الآن، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

كانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ النخيل عقب تسلله ونزوله فجرا لمياه البحر رغم إغلاقه ومنع النزول فيه، وتم انتشاله من مياه البحر وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المسؤولين بالشاطئ عن الواقعة وكيفية نزول المجني عليه رغم غلق الشواطئ.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغ من مسئولي شواطئ العجمي، بنزول أحد الأشخاص لمياه الشاطئ، وعقب نزوله أوشك على الغرق وتم انتشاله وهو حي ونقله لإحدى المستشفيات الخاصة بالكيلو 21.