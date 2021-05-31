تراجع مبيعات التجزئة فى اليابان خلال الشهر الماضى

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة اليوم الإثنين تراجع القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في اليابان خلال أبريل الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بنسبة 5ر4% مقارنة بالشهر السابق إلى 2ر12 تريليون ين.



كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 2% بعد ارتفاعها بنسبة 2ر1% خلال مارس الماضي.

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على أساس سنوي سجلت مبيعات التجزئة خلال نيسان/أبريل الماضي نموا بنسبة 12%، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 3ر15% بعد نموها بنسبة 2ر5% خلال مارس الماضي.



في المقابل تراجعت مبيعات الجملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% شهريا وزادت بنسبة 7ر11% سنويا إلى 289ر33 تريليون ين. وتراجعت قيمة المبيعات التجارية بنسبة 1ر2% شهريا وزادت بنسبة 8ر11% سنويا إلى 489ر45 تريليون ين.



وفي سياق اخر أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع امس إذ تهافت المستثمرون على الأسهم المرتبطة بموجة البيع التي أطلقها في الجلسة السابقة تعديل أجرته إم.إس.سي.آي، في حين أثار التقدم في طرح اللقاحات الإقبال على المخاطرة على أمل في انتعاش اقتصادي سريع.

وارتفع المؤشر نيكي 2.10% إلى 29149.41 نقطة، ليغلق فوق مستوى 29000 للمرة الأولى منذ العاشر من مايو، فيما ارتفع المؤشر توبكي الأوسع نطاقا 1.91% إلى 1947.44 نقطة.

وسجل نيكي مكسبا أسبوعيا 2.94%، في حين أنهى توبكس الأسبوع بارتفاع 2.24%.

قال مشاركون في السوق إن طرح لقاحات كوفيد-19 ساهم في جعل المعنويات إيجابية، إذ يأمل المستثمرون في أن تساعد حملة التطعيم المستمرة في تسريع الانتعاش الاقتصادي.

وقادت المكاسب الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ كانت المكاسب الأكبر لأسهم شركات تصنيع المعادن غير الحديدية وشركات صناعة الصلب والآلات من بين 33 مؤشرا فرعيا في البورصة الرئيسية.

