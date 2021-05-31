مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى هجوم مسلح ببوركينا فاسو

قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين، في هجوم شنه مسلحون على قرية شمالي بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر.

وقال مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس" الفرنسية إن "3 مدنيين لقوا مصرعهم في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو قرب قرية بولي وجرح 3 أشخاص بسبب توغل مسلحين من الحدود الشمالية".

وأضاف أن "ضحايا الهجوم هم رئيس القرية وإمام مسجد ونجله".

وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر مايو الحالي، حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.

وتعد المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو خاصة القريبة من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو "القاعدة" و"داعش".

وفي وقت سابق، أكدت عدة مصادر أمنية أن ما لا يقل عن ثلاثين مدنيا قتلوا في هجوم يرجح أن ارهابيين نفذوه في كودييل بمقاطعة كومندجاري شرق بوركينا فاسو.

وقال مسؤول في جمعية "متطوعي الدفاع عن الأمة"، التي تضم مدنيين يساندون قوات الدفاع والأمن في التصدي للجهاديين، إن "الهجوم وقع في وقت مبكر هذا الصباح فيما كان البعض لا يزالون في منازلهم".

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة الدفاع في النيجر أن متمردين من جماعة "بوكو حرام" المتشددة قتلوا 4 جنود و4 مدنيين في هجوم على بلدة ديفا الصحراوية بجنوب شرق البلاد.

وقالت في بيان صدر السبت إن ما لا يقل عن 6 مسلحين قتلوا في الغارة التي نفذت يوم الجمعة.

وهاجم المتمردون ديفا بعد العصر على متن نحو 15 عربة، وبعد قتال عنيف تمكنت قوات الأمن من صدهم.

واندلع تمرد "بوكو حرام" في شمال شرق نيجيريا عام 2000 لكن كثيرا ما يمتد العنف عبر الحدود إلى تشاد والنيجر والكاميرون.

وقتل 28 شخصا وأحرق 800 منزل في منطقة ديفا خلال ديسمبر في هجوم حملت "بوكو حرام" المسؤولية عنه.