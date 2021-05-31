الإثنين 31 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 31-5-2021

الدواجن
الدواجن

يبحث الكثير من المواطنين يوميا وبشكل شبه وقتي عن سعر الدواجن، ويرجع ذلك لانخفاض ثمنها مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى.

 

سعر الدواجن اليوم الإثنين 31-5-2021

وتنشر "الدستور"، في تقرير مفصل كل ما تريد معرفته عن سعر الدواجن اليوم لتابعيها من ضمن خدماتها اليومية المتنوعة:

 

سعر الدواجن اليوم الإثنين 31-5-2021

أسعار الفراخ اليوم 

نقدم لكم أسعار الدواجن اليوم كافة الأنواع الاسواق المصرية والتي تتضمن (الفراخ البيضاء – الفراخ الساسو – الفراخ البلدي)، حيث سجل سعر لحم الفراخ البيضاء الكيلو بـ 25.00 جنيهًا إلى 26.00 جنيه، بينما سجل لحم الفراخ الساسو الكيلو بـ 32.00 جنيهًا إلى 33.00 جنيهًا، ولحم الفراخ البلدي كيلو بـ35.00 جنيهًا إلى 36.00 جنيهًا، ولحم أمهات أبيض كيلو بـ 19.00 جنيهًا إلى 20.00 جنيهًا.

 

أسعار الكتاكيت

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق، التي تتضمن (سعر الكتكوت الأبيض، سعر الكتكوت الساسو، وسعر الكتكوت البلدي)، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر اليوم الواحد من 5.00 جنيهات إلى 5.25 جنيه، وسجل كتكوت الساسو عمر اليوم الواحد من 3.00 جنيهات إلى 3.25 جنيه، والكتكوت البلدي العمر اليوم الواحد من 3.00 جنيهات إلى 3.25 جنيه.

 

أسعار كتاكيت البط

بينما سجل سعر كتكوت بط فرنساوي عمر اليوم الواحد من 06.50 جنيه إلى 07.50 جنيه، وكتكوت بط مسكوفي عمر اليوم الواحد من 14.00 جنيهًا إلى 15.00 جنيهًا، وكتكوت بط مولارد عمر اليوم الواحد من 15.00 جنيهًا إلى 15.50 جنيه.

 

أسعار البط اليوم 

ويتضمن أسعار البط (سعر البط فرنساوي ، سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي) كما سجلت لحم بط فرنساوي الكيلو من 24.00 جنيهًا إلى 24.50 جنيه، ولحم بط مسكوفي الكيلو من 47.00 جنيهًا إلى 47.25 جنيه، ولحم بط مولارد الكيلو من  31.00 جنيهًا إلى 32.50 جنيه.

 

بورصة البيض اليوم

كما يتساءل الكثير عن مصدر البروتين والذي يستخدمه الأطفال والرياضيون أيضا ليمد أجسامهم بالكالسيوم والبروتين الطبيعي بديلا للحوم، ليتضمن (سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي)، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر من 36.00 جنيهًا إلى 37.00 جنيهًا، بينا كرتونة البيض الأبيض من35.00 جنيهًا إلى 36.00 جنيهًا، وكرتونة البيض البلدي من 37.00 جنيهًا إلى 38.00 جنيهًا.

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