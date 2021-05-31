الإثنين 31 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب بمواسير شركة الإسكندرية للبترول

حريق شركة الإسكندرية
حريق شركة الإسكندرية للبترول

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بمواسير مادة نافثة داخل شركة الإسكندرية للبترول، الكائنة خلف استاد حرس الحدود بحي العجمي غرب الإسكندرية، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وإعداد تقرير بالواقعة، وسؤال العاملين عن سبب نشوب الحريق.

كان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مكان الحريق لإجراء المعاينة اللازمة وسؤال العاملين عن أسباب الحريق والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة داخل الشركة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بنشوب حريق داخل شركة الإسكندرية للبترول خلف استاد حرس الحدود، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ومسئولي حي العجمي ومسئولي المنطقة الجغرافية للبترول وشركة الإسكندرية للبترول. 

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث حريق بمواسير ماده نافثة على مساحه 6 أمتار فى ١٠ أمتار، نتيجه لسقوط رافعة عليها، دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بالإضافة لسيارات المنطقة الجغرافية للبترول، وتم حصر الحريق قبل امتداده الي باقي المنطقة والشركة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، كانت قد قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اندلع بمحل لتأجير وبيع السيارات، واحتراق محتوياته، وندب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، والتحفظ علي كاميرات المراقبة لفحصها لبيان إن كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وسؤال شهود العيان.

ووفقًا لروايات شهود العيان، تسبب الحريق، الذي اندلع فجأة بينما كان المحل مغلقًا تمامًا.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمعرض سيارات بشارع 45 بمنطقة ميامي، بدائرة قسم الشرطة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اندلع في المحل في الساعات الأولي وعدم تواجد أحد ومغلق تمامًا، ولم تتم معرفة سبب الحريق حتى الآن.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون حدوث إصابات، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المعرض بالكامل، بالإضافة إلى تفحم إحدى السيارات المتواجدة أمامه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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