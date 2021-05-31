دراسة: لقاح كورونا يقلل وفيات كوفيد-19 بنسبة تصل إلى 97 في المائة

تراجعت الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 بين البالغين في أوروغواي ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما، والذين تم تلقيحهم بالكامل بلقاح كورونافاك الذي تنتجه شركة ((سينوفاك)) الصينية، تراجعت على مدى 14 يوما بنسبة 97 بالمائة، وفقا لتقرير أولي.

وذكر التقرير الصادر يوم الخميس عن وزارة الصحة العامة في أوروغواي، أن حالات دخول وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، بعد التلقيح بلقاح كورونافاك، انخفضت أيضا بأكثر من 95 بالمائة وانخفضت حالات العدوى بـ57 بالمائة.

وقام التقرير بتحليل أحوال 712716 شخصا ممن تجاوزوا علامة الـ14 يوما من أول مارس إلى 25 مايو، بعد تلقي الجرعة النهائية من لقاح كورونافاك.

وحتى الثلاثاء، تم تلقيح 28 في المائة من سكان أوروغواي بالكامل، وفقا للتقرير.

كانت أوروغواي قد أبلغت عمّا مجموعه 291488 حالة عدوى بكوفيد-19، و4213 حالة وفاة حتى يوم الأحد.

وفي سياق اخر … يخفض لقاح كورونافاك الصيني المضاد لكوفيد- 19 معدل الوفيات بهذا الوباء بنسبة 97 في المئة، فيما تبلغ فعالية فايزر الأمريكي 80 في المئة، حسب النتائج الأولية لدراسة أوروجوانية نشرت يوم الخميس.



وأظهرت الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة في أوروجواي أن "الانخفاض في عدد الوفيات بفيروس كورونا، بعد أكثر من 14 يوما من إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح، بلغت نسبته 97% لكورونافاك كورونا، و80% لفايزر".



وحسب هذه الدراسة، من إجمالي عدد الأشخاص المحصنين بلقاح كورونافاك في 25 مايو (712,716)، ثبتت إصابة 5360 بالوباء، وادخل 19 من بينهم إلى العناية المركزة وتوفي ستة.



وبيّنت الدراسة أيضا أنه من إجمالي الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر في التاريخ نفسه (149,329)، أصيب 691 بكوفيد- 19، ونقل شخص واحد فقط إلى المستشفى في العناية المركزة وتوفي ثمانية.