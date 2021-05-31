الإثنين 31 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة قتلى القارب الغارق في نيجيريا إلى 81 قتيلا

غرق قارب
غرق قارب

ارتفعت حصيلة قتلى القارب الذي غرق الأسبوع الماضي في نهر النيجر بشمال نيجيريا إلى 81، وفقا لحاكم ولاية كيبي شمال غربي البلاد.

 

وتم انتشال 81 جثة وإنقاذ 22 شخصا خلال عملية الإنقاذ الجارية في بلدة وارا بولاية كيبي حيث وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، وفقا لما ذكر حاكم الولاية أتيكو باجودو.

ويُعتقد أن القارب المكتظ كان يقل أكثر من 170 شخصا من قرية في ولاية النيجر المجاورة إلى سوق في كيبي.

 

وقال الحاكم إن بلدة وارا الواقعة على ضفاف نهر النيجر "تظل طريقا للنقل البحري، حيث تشهد نشاطا كبيرا للزوارق والقوارب بشكل يومي". وأضاف "هناك بعض القوارب التي يمكن أن تحمل وتنقل ثلاث شاحنات طويلة من البضائع في وقت واحد وهناك بعض القوارب التي تسافر من هناك حتى مالي".

 

وتشيع حوادث القوارب في نيجيريا لأسباب من بينها الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية وسوء التشغيل.

 

أبوجا نيجيريا القارب الغارق

الأكثر قراءة

«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 31-5-2021

قرارات لجنة كورونا.. عودة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات

خبير يفجر مفاجأة عن الملء الثانى لسد النهضة

القصة الكاملة لتحرش طبيب برازيلى بفتاة بأحد المتاحف في الأقصر

«النبات المعجزة».. «الكركم» علاج فعال لـ5 أمراض

«الصحة»: عيادات متنقلة قرب أماكن صرف المعاشات للتطعيم بلقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

محمود خليل

بنو أمية فى «السكرية».. «ملوك المكر السياسى»

علي سعدة

البطالة المقنعة.. وأهم خطوات النجاح

ماجد حبته

قاهرة مختلفة استقبلت ليفنى

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009

نفتالى بينيت.. المليونير اليمينى الذى قد ينهى عصر نتنياهو

كابوس «حكومة التغيير».. نتنياهو يحذر من اليسار: خطر يضعف إسرائيل