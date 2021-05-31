ارتفاع حصيلة قتلى القارب الغارق في نيجيريا إلى 81 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى القارب الذي غرق الأسبوع الماضي في نهر النيجر بشمال نيجيريا إلى 81، وفقا لحاكم ولاية كيبي شمال غربي البلاد.

وتم انتشال 81 جثة وإنقاذ 22 شخصا خلال عملية الإنقاذ الجارية في بلدة وارا بولاية كيبي حيث وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي، وفقا لما ذكر حاكم الولاية أتيكو باجودو.

ويُعتقد أن القارب المكتظ كان يقل أكثر من 170 شخصا من قرية في ولاية النيجر المجاورة إلى سوق في كيبي.

وقال الحاكم إن بلدة وارا الواقعة على ضفاف نهر النيجر "تظل طريقا للنقل البحري، حيث تشهد نشاطا كبيرا للزوارق والقوارب بشكل يومي". وأضاف "هناك بعض القوارب التي يمكن أن تحمل وتنقل ثلاث شاحنات طويلة من البضائع في وقت واحد وهناك بعض القوارب التي تسافر من هناك حتى مالي".

وتشيع حوادث القوارب في نيجيريا لأسباب من بينها الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية وسوء التشغيل.