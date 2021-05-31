الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«رسالة إلى صديقى فى فرنسا» يفوز بجائزتين فى مهرجان فاتن حمامة بلندن

فاتن حمامة
فاتن حمامة

توج الفيلم المصري القصير"رسالة إلى صديقي في فرنسا" للمخرج الشاب أكرم البزاوي، بجائزتين في الدورة السابعة من مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي الذي أقيمت فعالياته أونلاين بلندن، بسبب انتشار فيروس كورونا.


وقال أكرم البزاوي، مخرج الفيلم - بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن فيلمه الروائي القصير فاز بجائزتين الأولى هي جائزة أفضل فكرة فيلم، والثانية حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم المهرجان للطفل جون ملاك كأفضل ممثل في فئة الطفل.


وأكد أكرم أنه سعيد جدا بهذه الجوائز التي لم يتوقعها في ظل وجود منافسة قوية بين الأفلام المشاركة بالمهرجان، والتي شارك أغلبها في أكبر المهرجانات السينمائية.


"رسالة إلى صديقي في فرنسا"حظي بالمشاركة في عدد كبير من المهرجانات الدولية وصل عددها إلى 12 مهرجانا، وكانت مشاركته الأولى في مهرجان المكسيك السينمائي الدولي للفيلم القصير في دورته الـ15، ثم شارك في العديد من المهرجانات، كان من أهمها مهرجان "بلغاوم" السينمائي الدولي للفيلم القصير في الهند، وحصل فيه على جائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية لأفلام الطفل.


كما شارك الفيلم في مهرجان "شونج جو" السينمائي الدولي للفيلم القصير بكوريا الجنوبية، ومهرجان "سان فرانسيسكو" للفيلم العربي بأمريكا، ومهرجان "دبلن" للفيلم العربي في أيرلندا،والفيلم تدور أحداثه حول طفل وحيد يقرر كتابة رسالة إلى صديقة في فرنسا، وهو صديق خيالي تعرف عليه عن طريق مدرسته، ويعد هذا الفيلم الثاني للمخرج أكرم البزاوي، بعد فيلمه التسجيلي القصير "رحلة البحث عن أبو العربي" الذي شارك به في العديد من المهرجانات.

 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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