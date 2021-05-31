الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

اليوم.. جنايات القاهرة فى طره تصدر الحكم على متهم بأحداث مصر القديمة

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الإثنين، الحكم على المتهم أحمد محمد هاشم الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، وذلك في القضية رقم 9716 لسنة 2013 جنايات مصر القديمة والخاصة بأحداث الشغب التي حدثت بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة والتي أسفرت عن حرق سيارتين تابعتين للشرطة.

يصدر الحكم  برئاسة المستشار رأفت زكي وعضوية المستشار حسام الدين فتحي أمين والمستشار طارق صلاح درة وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.  

كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة في عام 2016، برئاسة المستشار حسن فريد، على المتهمين في هذه القضية غيابيا بالسجن المؤبد.

وكان قد أمر المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإضرام النيران فى سيارتي شرطة بمنطقة مصر القديمة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بالإضافة إلى ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات.

كما وجهت النيابة لهم تهمة الانضمام إلى جماعة ارهابية أسست على خلاف القانون والدستور.

وكشفت تحقيقات المستشار حسن بدوى مدير نيابة مصر القديمة أن المتهمين أضرموا النيران فى سيارتي شرطة بمنطقة مصر القديمة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ولاذوا بالفرار هاربين، وأكدت التحريات ارتكابهم الواقعة إلى أن تم رصدهم والقبض عليهم.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
 

طره جنايات القااهرة أحداث مصر القديمة متهم الدائرة الأولي إرهاب

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