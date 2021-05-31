فنزويلا تنتظر وصول 5 ملايين لقاح لكورونا عبر آلية كوفاكس

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّه ينتظر وصول 5 ملايين لقاح مضادّ لكوفيد-19 عبر نظام كوفاكس التابع لمنظّمة الصحّة العالميّة والمخصّص للدول الفقيرة، في وقتٍ تضرب بلاده موجة ثانية من الفيروس منذ مارس.



وقال مادورو، عبر التلفزيون العام، "وعَدَنا نظام كوفاكس بأكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاحات في شهر يونيو. ننتظر أن يتحقّق الجدول الزمنيّ" المتّفق عليه مع كوفاكس، مشيراً إلى أنّ بلاده كانت قد طلبت لقاحات شركة جونسون آند جونسون.

وكرّر مادورو أنّ فنزويلا "أودعت أموالاً" تبلغ قيمتها 120 مليون دولار، في حسابات آليّة كوفاكس.

وأعلنت منظّمة الصحّة للبلدان الأميركيّة في 12 مايو، أنّ فنزويلا يمكن أن تتلقّى لقاحات جونسون أند جونسون في حال توافرها، في حين أنّ كراكاس قالت إنّها لن تقبل لقاحات أسترازينيكا.

وسجّلت البلاد البالغ عدد سكّانها 30 مليون نسمة، رسميّاً أكثر من 230 ألف إصابة بالفيروس و2600 وفاة، لكنّ منظّمات غير حكوميّة تقول إنّ الأرقام أعلى من ذلك، في وقتٍ تشهد المستشفيات والعيادات اكتظاظاً.

وبعد تطعيم الكوادر الطبّية والسلطات وقوّات الأمن والمعلّمين، انتقلت الحكومة الفنزويليّة السبت إلى مرحلة ثانية تتمثّل في تطعيم الأشخاص الذين تخطّوا 60 عاماً.

وأنشأت الحكومة 22 مركزاً وهي تهدف إلى توفير 77 مركزاً في كلّ أنحاء البلاد لتلقيح 22 مليون شخص بحلول ديسمبر والوصول إلى مرحلة "المناعة الجماعيّة"، وفق ما قال وزير الصحّة كارلوس ألفارادو عبر التلفزيون الرسمي.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.