كوريا الشمالية تدين اتفاق سيئول وواشنطن بشأن مدى الصواريخ

دانت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سيئول وواشنطن لإلغاء الاتفاقية الخاصة بتحديد مدى الصواريخ الباليستية الكورية الجنوبية عند 800 كيلومتر.

وجاءت إدانة بيونغ يانغ لهذا الاتفاق في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية.

وذكر البيان أن هذا الاتفاق يعد "تعبيرا عن السياسة العدائية المستمرة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية، ودليلا حيا يكشف سلوكا وقحا ومزدوجا، ويظهر من هو المحرض الرئيسي الذي يؤدي إلى تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، بعد أول لقاء قمة بينه وبين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في واشنطن عن قرار إلغاء المبادئ التوجيهية الثنائية التي تحظر على كوريا الجنوبية تطوير أو امتلاك صواريخ يصل مداها الأقصى إلى أكثر من 800 كيلومتر.

ومن المقرر أن يعزز القرار قدرات الدفاع الكورية من خلال السماح لها بتأمين صواريخ بعيدة المدى، يمكنها الطيران خارج شبه الجزيرة الكورية، وينظر إليه أيضا على نطاق واسع على أنه جزء من استراتيجية أمريكية لمواجهة الصين.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أفادت في وقت سابق بأن الصين لم ترفع أي شكوى بشأن الاتفاق الأخير بين سيئول وواشنطن فيما يخص رفع القيود عن تطوير كوريا للصواريخ.

وعلي صعيد آخر ، أمر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون بإعدام شخص جديد في بلاده، وهذه المرة لم يكن مسئولا كما جرت العادة.

وذكر موقع "ديلي إن كي" المتخصص في شئون كوريا الشمالية أن كيم أعدم رجلا لمجرد بيع أفلام وشرائط موسيقى كورية جنوبية بصورة غير شرعية.

وأضاف أن أحد عملاء المخابرات السريين في البلاد أوشى بالرجل، وهو مهندس، وذكر الاسم الأخير منه "لي".

وكانت تهمة الرجل أنه كان يبيع أجهزة زاخرة بالأفلام والموسيقى والبرامج الإذاعية المنتجة في كوريا الجنوبية.

واعترف "لي" بجرمه قبل إعدامه، قال إنه باع "أقراصا مدمجة" وأجهزة تخزين صغيرة (فلاش ميموري) مقابل أسعار تراوحت بين 5 و12 دولارا أمريكيا.

وذكر الموقع الإخباري أن "لي" إعدام رميا بالرصاص أمام حشد من 500 شخص بمن فيهم أفراد عائلته.