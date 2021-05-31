الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الخارجية الأمريكية: يجب التوصل لتسوية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين جيريفيت، إن المبعوث الخاص بالولايات المتحدة، قام بمشاورات دبلوماسية في الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تعمل لإيجاد الحلول الأنسب للدول الثلاثة.
 

وأضافت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في حوار لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن يكون هناك تسوية توافق عليها جميع الأطراف، مردفة:"نحن المرحلة الأولى وسنستمر في الشراكة الدبلوماسية مع الدول الثلاثة".

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