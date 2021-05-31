الإثنين 31 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير يفجر مفاجأة عن الملء الثانى لسد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ المواد المائية بجامعة القاهرة، إن الأعمال الهندسية الخاصة برفع سد النهضة لحجز 13.5 مليار متر مكعب، ما زالت ضعيفة للغاية، مشيرًا إلى أن تعلية الممر الأوسط من المفترض أن يسبقه خطوة أخرى تتمثل في تركيب التوربينات المراد تشغليها لتوليد الكهرباء، لأن رفع الممر الأوسط دون تركيب التوربينات سيؤدي إلى إعاقة في العمل والتشغيل. 

 

وتابع شراقي خلال حواره عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي طارق مرتضى؛ ببرنامج "الجونالجي"، المُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الأمطار التي تسقط الآن على النيل الأزرق تعادل 50 مليون متر مكعب.

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